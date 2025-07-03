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03 июля 2025 в 17:49

Погибший экс-мэр Луганска числился в базе украинского сайта «Миротворец»

Погибший экс-глава Луганска Пилавов числился в базе «Миротворец» с 2014 года

Манолис Пилавов Манолис Пилавов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, погибший в результате взрыва в центре города, числился в базе украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Карточка с его именем была создана в 2014 году.

По данным украинского Министерства внутренних дел, экс-чиновник находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года. Он занимал должность главы администрации Луганска с 2014 по 2023 год.

О гибели Пилавова ранее сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Трагедия произошла утром 3 июля на улице Тараса Шевченко. В результате взрыва еще три человека получили ранения.

В конце мая при взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Губернатор региона Владимир Владимиров выразил соболезнования родственникам мужчины. Он отметил, что рассматриваются все версии произошедшего, включая теракт.

До этого при взрыве автомобиля в Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Обвиняемый в теракте Игнат Кузин дал признательные показания. Мужчина в 2023 году был завербован украинскими спецслужбами — по их наводке и действовал.

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