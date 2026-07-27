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27 июля 2026 в 17:01

Итоговое послание Путина депутатам Госдумы: что сказал, главные заявления

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы восьмого созыва. Что он сказал в итоговом послании, каковы главные заявления главы государства?

Что Путин сказал о работе депутатов

Итоговое послание парламентариям восьмого созыва прошло сегодня, 27 июля, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. По словам Путина, взаимодействие между правительством и Думой вышло на новый уровень в последние годы. За этот период приняты важнейшие законодательные акты, «закладывающие надежную правовую основу на будущее», подчеркнул президент.

«Прошедшие пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны», — сказал Путин.

Глава государства добавил: «Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам».

Президент призвал депутатов использовать предвыборный период «максимально рачительно и продуктивно»: собирать предложения, «наказы людей», чтобы реализовывать их в депутатской работе.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Что Путин сказал о Западе и Украине

Не добившись успехов на поле боя, противники Москвы перешли к террористическим методам, «но народ России никому и никогда не сломить», сказал Путин. Запад с 2022 года запустил «русофобскую машину уже на полный ход», антироссийские санкции «бьют рекорды» по массовости, бесполезности и ущербу для самих авторов ограничений, добавил президент.

Вся Россия в лице власти, народа и общества обязательно добьется в ходе спецоперации поставленных целей и сделает все для победы; российское общество сплотилось вокруг военнослужащих, подчеркнул Путин.

«Один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее? И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны. <...> Будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся», — заявил президент.

Что Путин сказал о российской экономике

Российская экономика удерживает четвертое место в мире (и первое — в Европе) по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. «И по темпам экономического роста, по сравнению с Евросоюзом, мы тоже впереди», — сказал Путин. «Хотелось бы больше», но есть риски роста инфляции и сопутствующих последствий, добавил он.

Президент отметил устойчивость российской финансовой системы, «которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей и социальных вопросов».

В числе приоритетов федерального бюджета на следующие три года Путин обозначил укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики.

«[Поддержка] ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений», — сказал президент.

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