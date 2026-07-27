Воробьев рассказал об обновлении котельных в Пушкино Губернатор Воробьев: в ближайшее время в Пушкино отремонтируют пять котельных

В ближайшее время в Пушкино отремонтируют пять котельных, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, передает 360.ru, до конца года в городе планируется заменить девять участков теплосети. Он обратил внимание, что сейчас в Подмосковье реализуется масштабная программа.

Воробьев также посетил котельную на улице Толмачева в Ивантеевке. Ее уже успели обновить. От работы котельной зависит тепло 35 жилых домов и социальных учреждений.

В обновленной котельной и внутри, и снаружи все выглядит гармонично. Конечно, все, что касается датчиков, частотников, диспетчеризации, аварийных бригад — это важные слагаемые успешной работы. Понятно, что после теплоисточника идут магистральные, а потом еще распредсети. Это все влияет на качество жизни, — пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Москве начались работы по ремонту подъездов жилых домов. По заявлениям заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, содержание подъездов находится на особом контроле.