Удары возмездия ВС РФ по Украине 27 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Удары возмездия ВС РФ по Украине 27 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации с 25 по 27 июля нанесли удары по военным объектам на территории Украины. Были атакованы предприятия, напрямую связанные с украинским ВПК. В числе пораженных целей — инфраструктура черноморских портов в Одесской области, склады хранения ГСМ, суда, используемые в интересах ВСУ, а также АЗС, места сборки и хранения БПЛА и живая сила противника. Об этих и других ударах возмездия ВС РФ по военным объектам и позициям ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударах ВС РФ по военным целям на Украине 27 июля

Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что сегодня ночью Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах ВСУ. В частности, в порту Николаева российскими ударными дронами были поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения.

«В Запорожской области на Ореховском направлении десантники-артиллеристы Новороссийского гвардейского соединения ВДВ нанесли сокрушительные удары по резервам противника. Расчет РСЗО „Ураган“ группировки „Восток“ накрыл свежие резервы ВСУ в районе населенного пункта Широкое», — отметили в военном ведомстве.

Военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что ВС РФ нанесли удары по военным объектам в семи областях Украины.

«Мониторинг противника насчитал 147 БПЛА, запущенных с территории России. <...> В Изюме Харьковской области поражены ангар и складское здание, возник пожар площадью 500 м². После прилетов по Днепропетровску на левом берегу Днепра ощущается сильный запах аммиака», — сообщил Царев.

По его сведениям, комбинированный удар нанесен по острову Первомайский, который противник превратил в стратегический объект. Одновременно ВКС РФ отработали по Очакову. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 Фото: РИА Новости/МО РФ

Какие объекты ВСУ были поражены 26 июля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 июля Вооруженными силами РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности Украины.

«Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие „Смарт интеллиджент систем“, осуществлявшее производство БПЛА различных модификаций и комплектующих к ним <...>; место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева <...>. Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области», — заявили в ведомстве.

В течение дня ВС РФ продолжали наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины.

«В результате ударов <...> поражены: в порту Черноморск — контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее Одессы) — морское судно типа „балкер“, осуществлявшее доставку военных грузов», — говорится в сводке Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа «балкер», осуществлявшие доставку военных грузов.

Царев сообщил, что ВС РФ 26 июля нанесли удары по объектам в семи областях Украины. Согласно его сведениям, мониторинг противника насчитал 136 БПЛА, запущенных с территории России. Блогер уточнил, что в Валках Харьковской области зафиксирован прилет по АЗС Marshal, использовавшейся в интересах ВСУ. На границе Харьковской и Полтавской областей полностью уничтожена инфраструктура автозаправочных станций.

«ВКС РФ управляемыми авиабомбами поразили цели в Краматорской агломерации. В Конотопе Сумской области „Герань-5“ атаковала территории промышленного комплекса: завод ООО „Мотордеталь-Конотоп“ и Конотопский литейно-механический завод. На месте прилетов зафиксированы пожары», — сообщил Царев.

Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировало.

МЧС Украины Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие удары ВС РФ нанесли по Украине 25 июля

Минобороны РФ сообщило, что 25 июля ВС России продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

«В результате поражены: в порту Черноморск — объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения; в порту Николаев — сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины. Кроме того, на переходе морем поражены: морское судно типа „балкер“, три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты Черноморск и Одесса, а также быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины», — перечислили в военном ведомстве.

В сводке Минобороны РФ также говорится об уничтожении АЗС в районах населенных пунктов Мена (Черниговская область) и Петропавловка (Харьковская область). Кроме того, «Герани» обесточили подстанцию в городе Сновске Черниговской области.

«Три БПЛА „Герань-4 Сикер“ атаковали подстанцию 110 кВ. Прилеты нарушили электроснабжение целого ряда объектов, которые украинские военные использовали в своих целях. Днем атаковали уже в Семеновке. Там российский БПЛА ювелирно отработал по подстанции 40 кВ — зафиксировано прямое попадание», — уточнили в МО РФ.

В свою очередь Царев сообщил, что 25 июля ВС РФ в порту Измаила поразили объекты инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения ГСМ, а также склад с военным имуществом ВСУ.

«В Полтавской области ночью уничтожены четыре АЗС. В Сумской — уничтожен украинский склад ударных БПЛА большой дальности в здании „Новой почты“. В Запорожье „Герань-2“ серией ударов уничтожила склады, которые ВСУ использовали в логистических целях», — добавил блогер.

Минобороны РФ эти данные пока не комментировало.

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