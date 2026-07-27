Удары возмездия ВС РФ по Украине 27 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации с 25 по 27 июля нанесли удары по военным объектам на территории Украины. Были атакованы предприятия, напрямую связанные с украинским ВПК. В числе пораженных целей — инфраструктура черноморских портов в Одесской области, склады хранения ГСМ, суда, используемые в интересах ВСУ, а также АЗС, места сборки и хранения БПЛА и живая сила противника. Об этих и других ударах возмездия ВС РФ по военным объектам и позициям ВСУ — в материале NEWS.ru.
Что известно об ударах ВС РФ по военным целям на Украине 27 июля
Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что сегодня ночью Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах ВСУ. В частности, в порту Николаева российскими ударными дронами были поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения.
«В Запорожской области на Ореховском направлении десантники-артиллеристы Новороссийского гвардейского соединения ВДВ нанесли сокрушительные удары по резервам противника. Расчет РСЗО „Ураган“ группировки „Восток“ накрыл свежие резервы ВСУ в районе населенного пункта Широкое», — отметили в военном ведомстве.
Военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что ВС РФ нанесли удары по военным объектам в семи областях Украины.
«Мониторинг противника насчитал 147 БПЛА, запущенных с территории России. <...> В Изюме Харьковской области поражены ангар и складское здание, возник пожар площадью 500 м². После прилетов по Днепропетровску на левом берегу Днепра ощущается сильный запах аммиака», — сообщил Царев.
По его сведениям, комбинированный удар нанесен по острову Первомайский, который противник превратил в стратегический объект. Одновременно ВКС РФ отработали по Очакову. Минобороны РФ эти данные не комментировало.
Какие объекты ВСУ были поражены 26 июля
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 июля Вооруженными силами РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности Украины.
«Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие „Смарт интеллиджент систем“, осуществлявшее производство БПЛА различных модификаций и комплектующих к ним <...>; место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева <...>. Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области», — заявили в ведомстве.
В течение дня ВС РФ продолжали наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины.
«В результате ударов <...> поражены: в порту Черноморск — контейнерный терминал с грузами военного назначения; на переходе морем (южнее Одессы) — морское судно типа „балкер“, осуществлявшее доставку военных грузов», — говорится в сводке Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа «балкер», осуществлявшие доставку военных грузов.
Царев сообщил, что ВС РФ 26 июля нанесли удары по объектам в семи областях Украины. Согласно его сведениям, мониторинг противника насчитал 136 БПЛА, запущенных с территории России. Блогер уточнил, что в Валках Харьковской области зафиксирован прилет по АЗС Marshal, использовавшейся в интересах ВСУ. На границе Харьковской и Полтавской областей полностью уничтожена инфраструктура автозаправочных станций.
«ВКС РФ управляемыми авиабомбами поразили цели в Краматорской агломерации. В Конотопе Сумской области „Герань-5“ атаковала территории промышленного комплекса: завод ООО „Мотордеталь-Конотоп“ и Конотопский литейно-механический завод. На месте прилетов зафиксированы пожары», — сообщил Царев.
Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировало.
Какие удары ВС РФ нанесли по Украине 25 июля
Минобороны РФ сообщило, что 25 июля ВС России продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
«В результате поражены: в порту Черноморск — объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения; в порту Николаев — сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины. Кроме того, на переходе морем поражены: морское судно типа „балкер“, три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в порты Черноморск и Одесса, а также быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины», — перечислили в военном ведомстве.
В сводке Минобороны РФ также говорится об уничтожении АЗС в районах населенных пунктов Мена (Черниговская область) и Петропавловка (Харьковская область). Кроме того, «Герани» обесточили подстанцию в городе Сновске Черниговской области.
«Три БПЛА „Герань-4 Сикер“ атаковали подстанцию 110 кВ. Прилеты нарушили электроснабжение целого ряда объектов, которые украинские военные использовали в своих целях. Днем атаковали уже в Семеновке. Там российский БПЛА ювелирно отработал по подстанции 40 кВ — зафиксировано прямое попадание», — уточнили в МО РФ.
В свою очередь Царев сообщил, что 25 июля ВС РФ в порту Измаила поразили объекты инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения ГСМ, а также склад с военным имуществом ВСУ.
«В Полтавской области ночью уничтожены четыре АЗС. В Сумской — уничтожен украинский склад ударных БПЛА большой дальности в здании „Новой почты“. В Запорожье „Герань-2“ серией ударов уничтожила склады, которые ВСУ использовали в логистических целях», — добавил блогер.
Минобороны РФ эти данные пока не комментировало.
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