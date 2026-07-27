У перспективы действовать «смелее» в ходе специальной военной операции есть свои риски, цена которым — потери на поле боя, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы. Глава государства подчеркнул, что любые принимаемые решения и планируемые шаги в зоне боевых действий требуют максимально взвешенного подхода. Трансляция мероприятия доступна на сайте парламента.
В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее? И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны, — добавил президент.
Выступая перед парламентариями, российский лидер также добавил, что Россия выполнит все задачи специальной военной операции и обеспечит защиту суверенитета и безопасности страны. Он выразил благодарность военнослужащим за службу, преданность воинскому долгу и присяге.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские вооруженные силы целенаправленно уничтожают военный и околовоенный потенциал Украины, последовательно снижая способность Киева совершать террористические акты. По его словам, военные четко понимают свои задачи.