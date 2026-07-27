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27 июля 2026 в 15:29

Автоэксперт объяснил, как отличить кованые диски от подделки

Автоэксперт Мустафин: отличить кованые диски можно по аббревиатурам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Отличить кованые диски от подделки можно по аббревиатурам, рассказал «Авто Mail» автоэксперт Дамир Мустафин. Он отметил, что на дисках встречаются четыре аббревиатуры TÜV, JWL, VIA, SAE, подтверждающие, что диск прошел испытания.

Если продавец не может показать ни маркировки, ни отчетов, а цена подозрительно низкая — перед вами, скорее всего, реплика без реальных испытаний, — рассказал Мустафин.

Автоэксперт подчеркнул, что в рамках этих стандартов диски подвергают комплексу тестов: проверяют на радиальную и изгибную усталость. По его словам, для более дорогих моделей разумно запросить у продавца протоколы испытаний или TÜV‑заключение под конкретную модель автомобиля.

Ранее автоэксперт Максим Шелков рассказал, что подержанную восстановленную машину после серьезного ДТП можно распознать по деталям разных годов выпуска. Он посоветовал перед покупкой автомобиля сравнить величину зазоров кузовных панелей на левой и правой сторонах.

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