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27 июля 2026 в 15:25

Российская авиация разгромила используемый ВСУ мост

Российская авиация уничтожила автомобильный мост, используемый ВСУ

Су-34 Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Экипажи ВКС России ликвидировали автомобильный мост в районе населенного пункта Уланово Сумской области через реку Локню, используемый в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Для ударов применялись осколочно-фугасные авиабомбы ФАБ-250-270 с УМПК.

Экипажами ВКС России по мосту, активно использовавшемуся подразделениями ВСУ, был нанесен удар с применением четырех осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-250-270 с УМПК. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено полное разрушение моста, что существенно нарушило логистические возможности подразделений противника в данном районе, — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана в ДНР. Подразделения ВС РФ приступили к планомерной зачистке подвалов, частных построек и многоэтажных домов.

Также в ведомстве рассказали, что освобождение Коммунаровки позволило российским подразделениям расширить зону контроля к северу от Терноватого и нарушить устойчивость обороны противника на этом участке фронта. Как пояснили в Минобороны, занятые позиции также создали условия для дальнейшего продвижения группировки войск «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях.

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