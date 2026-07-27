В Соцфонде России раскрыли, от чего зависят выплаты медперсоналу

В Соцфонде России раскрыли, от чего зависят выплаты медперсоналу Соцфонд: размер выплат медперсоналу зависит от категории и нагрузки

Размер соцвыплат медперсоналу зависит от категории работы, типа учреждения и численности населенного пункта, сообщил Социальный фонд РФ в мессенджере МАКС. Также на их размер влияет нагрузка — соотношение фактически отработанных часов и определенной законом нормы.

Соцфонд выплачивает средства на основе данных медицинских организаций. Работодатели сами ведут необходимые расчеты. Размер выплаты зависит от категории работника, вида медицинской организации, населенного пункта, — отметили в фонде.

Согласно информации ведомства, максимальный размер выплаты положен медицинскому работнику, который выполнил или превысил установленную месячную норму рабочих часов. Если же она не достигнута, сумма надбавки будет урезана пропорционально.

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