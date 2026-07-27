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27 июля 2026 в 16:08

В Соцфонде России раскрыли, от чего зависят выплаты медперсоналу

Соцфонд: размер выплат медперсоналу зависит от категории и нагрузки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Размер соцвыплат медперсоналу зависит от категории работы, типа учреждения и численности населенного пункта, сообщил Социальный фонд РФ в мессенджере МАКС. Также на их размер влияет нагрузка — соотношение фактически отработанных часов и определенной законом нормы.

Соцфонд выплачивает средства на основе данных медицинских организаций. Работодатели сами ведут необходимые расчеты. Размер выплаты зависит от категории работника, вида медицинской организации, населенного пункта, — отметили в фонде.

Согласно информации ведомства, максимальный размер выплаты положен медицинскому работнику, который выполнил или превысил установленную месячную норму рабочих часов. Если же она не достигнута, сумма надбавки будет урезана пропорционально.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров сообщил, что военные пенсии в России планируют проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года. Он отметил, что этот показатель предварительный.

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