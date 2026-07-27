Нижегородский таксист уберег пассажирку от передачи денег мошенникам

В Нижегородской области водитель такси уберег 19-летнюю жительницу Дзержинска от повторной передачи средств мошенникам, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на МВД России. Мужчина привез жертву аферистов в отдел полиции. Девушка успела перевезти злоумышленникам 1,38 млн рублей. Она также планировала отдать им еще 822 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, таксист получил заказ на доставку из торгового центра на улице Белинской в Москву. Клиентка передала ему два пакета с коробками, пояснив, что внутри кухонная техника. Водителя насторожили ее волнение и переписки с третьими лицами. Вскрыв упаковки, он обнаружил внутри чайника и фритюрницы пачки денег. Он перезвонил девушке и отказался от заказа, а когда пассажирка согласилась ехать с ним, отвез ее в полицию.

Выяснилось, что нижегородка неделю находилась под влиянием мошенников, выдававших себя за правоохранителей. Они убедили ее забрать накопления родственника и передать 1,38 млн рублей незнакомке в Дзержинске, а затем отправить оставшиеся средства курьером. Благодаря бдительности таксиста вторую сумму удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее девочка в Астрахани отдала мошенникам наличные и золотые украшения почти на 30 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошенники убедили девочку отдать наличные и украшения на 30 млн рублей.