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13 июля 2026 в 13:33

Девочка поверила аферистам и отдала наличные и украшения на 30 млн рублей

В Астрахани мошенники выманили у девочки наличные и украшения на 30 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Девочка в Астрахани отдала мошенникам наличные и золотые украшения почти на 30 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону в мессенджере МАКС. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».Мошенники убедили девочку отдать наличные и украшения на 30 млн рублей

Отмечается, что злоумышленники связались с несовершеннолетней по видеосвязи. В ходе разговора они представились сотрудниками портала «Госуслуги» и ФСБ. Под предлогом отчета перед государственными органами они убедили ее передать денежные средства и драгоценности, находящиеся в доме.

По указанию афериста она передала неустановленному лицу 4 млн рублей наличными и золотые изделия общим весом 2,5 килограмма. Ущерб составил 29 млн 169 тыс. 658 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дистанционные мошенники практикуют новую схему хищения денег с применением QR-кодов. Представители МВД призвали не выполнять финансовые операции по инструкциям незнакомцев.

До этого депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил, что мошенники начали обзванивать россиян с предложениями о службе по контракту, чтобы получить доступ к банковским приложениям и аккаунтам на «Госуслугах». Во время разговора они уточняют личные данные и под предлогом подтверждения личности просят назвать код из СМС.

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