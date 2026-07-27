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27 июля 2026 в 16:27

МУС лишился одной страны-участницы

Чад объявил о выходе из МУС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чад покидает Римский статут, который учредил Международный уголовный суд (МУС), об этом сообщил МИД государства. По словам ведомства, которые передает РИА Новости, Нджамена обвинила структуру в предвзятом отношении к Африке.

27 июля 2026 года правительство Республики Чад уведомило генсека ООН, являющейся депозитарием Римского статута, о суверенном решении выйти из Римского статута Международного уголовного суда, — отметили в министерстве.

В документе МИД, послужившем основанием для выхода, указано, что это решение принято после анализа деятельности МУС. Чад считает работу суда неэффективной и предвзятой. В частности отмечается, что большинство расследований МУС фокусируется именно на африканских государствах, что свидетельствует о политизированности работы.

Ранее сообщалось, что бывший прокурор Международного уголовного суда Карим Хан намерен обжаловать решение Ассамблеи государств — участников Римского статута о своей отставке. Его юристы хотят использовать все доступные правовые механизмы.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что Международный уголовный суд является квазиюридической структурой и лжесудом. В свое время именно он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

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