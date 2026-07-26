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26 июля 2026 в 05:28

МУС вступит в спор с адвокатами лишившегося должности прокурора

ТАСС: лишившийся должности прокурор МУС Хан намерен оспорить свое отстранение

Здание Международного уголовного суда (МУС) Здание Международного уголовного суда (МУС) Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывший прокурор Международного уголовного суда Карим Хан намерен обжаловать решение Ассамблеи государств — участников Римского статута о своей отставке. Его юристы хотят использовать все доступные правовые механизмы, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС заявлении адвоката Хана, партнера американской юридической фирмы Bindmans LLP Тайаба Али.

Защита утверждает, что решение Ассамблеи не основано на законных и обоснованных выводах о должностных нарушениях Хана. Али напомнил, что расследование проводило Управление служб внутреннего надзора ООН, которое не нашло доказательств неправомерного поведения, в том числе сексуального характера. Эти выводы позже подтвердила независимая коллегия судей.

Адвокаты также сообщили о процессуальных нарушениях в ходе спецсессии: Хану не дали высказать возражения, а его представителям отказали в присутствии. Более того, процедура голосования была изменена уже в процессе разбирательства. Ассамблея отстранила Хана от должности 24 июля. За это решение проголосовали 82 человека из 125 голосовавших.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что Международный уголовный суд является квазиюридической структурой и лжесудом. В свое время именно он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

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