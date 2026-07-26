В МИД объяснили, почему бывшего прокурора МУС могут судить в России

В МИД объяснили, почему бывшего прокурора МУС могут судить в России МИД РФ: экс-прокурора МУС могут выдать России для суда

Лишение бывшего прокурора МУС Карима Хана иммунитета открывает путь к его экстрадиции в Россию для суда за попытку привлечения к ответственности заведомо невиновных лиц, заявил правовой департамент МИД РФ в своем Telegram-канале. Ведомство также отметило, что вслед за государствами конфедерации Сахеля о выходе из МУС объявила Венесуэла, что подтверждает «уход с тонущего корабля».

Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой, — говорится в сообщении.

Ранее два дипломатических источника сообщили, что в ходе специальной сессии Ассамблеи государств — участников Римского статута в Нью-Йорке большинством голосов принято решение об отстранении прокурора МУС. Против Хана выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

Кроме того, из заявления адвоката Тайаба Али стало известно, что Хан планирует оспорить решение Ассамблеи стран — участниц Римского статута об отстранении. Его защита намерена задействовать все предусмотренные законом процедуры.