Еще одна европейская страна намерена ввести визы для россиян Черногория вводит визовый режим для россиян и белорусов с 1 ноября

Черногория официально объявила о намерении ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Новые правила въезда на территорию государства вступят в силу с 1 ноября 2026 года, что следует из распоряжения на сайте кабмина. Власти страны уточнили, что аналогичные визовые ограничения вводятся также для граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции.

До обозначенной даты россияне и белорусы по-прежнему смогут посещать Черногорию без виз на срок до 30 дней. В правительстве пояснили, что данный шаг подтверждает приверженность страны курсу на европейскую интеграцию и необходим для получения финансирования от ЕС.

Конечной целью этого проекта является внедрение системы электронных виз (e-Visa), которая позволит подавать заявления на получение визы онлайн, что ускорит процесс рассмотрения, — добавили в МИД Черногории.

При этом в министерстве пообещал принять меры для минимизации негативных последствий этого решения. Ведомство планирует сделать процесс оформления документов максимально простым и доступным для всех путешественников.

До этого эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявил, что Черногория сохранит популярность у туристов после введения визового режима. Он отметил, что снижение турпотока будет незначительным.