Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 18:42

Россиянам продлили безвизовый въезд в одну страну до октября 2026 года

Россияне и белорусы смогут находиться в Черногории без виз до 31 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Граждане России и Белоруссии смогут посещать Черногорию без виз до 31 октября 2026 года, сообщила пресс-служба правительства страны. Порядок въезда после 31 октября пока не определен.

Граждане Белоруссии и Российской Федерации могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич заявил, что Евросоюзу придется стать партнером России, если Москва заключит соглашение с Вашингтоном. По его словам, часть европейских стран отошла от линии, которой придерживаются Германия и Франция.

До этого эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявил, что Черногория сохранит популярность у туристов после введения визового режима. Он отметил, что снижение турпотока будет незначительным.

Страны СНГ
Белоруссия
Россия
Черногория
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин озвучил количество запущенных в сторону Москвы дронов ВСУ
Появились кадры с места смертельного ДТП с подростками в Татарстане
Свет, металл и информация: из чего состоит навигация для пассажиров
Вучич хочет сотрудничать с Киевом, АвтоВАЗ уходит в отпуск: что дальше
В Сочи спасатели помогли мужчине, застрявшему во время прогулки по лесу
«Много крови и костей»: сафари в Турции закончилось для туристов жутким ДТП
Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта
Лерчек могут отправить под домашний арест после поездки в Петербург
Трамп отверг слухи о поставках оружия из России и Китая в Иран
Россиянин доехал из Таиланда до Крыма на велосипеде
В полку «Скала» сняли видео с пытками новобранцев с заклеенными ртами
Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших на Москву
Иран решил пойти на жесткие меры в ответ на агрессию США
В Московском зоопарке пройдет Неделя панд
Российские войска поразили суда с военными грузами для ВСУ
Британия приняла командование коалицией сил по Украине
Зампред ЦБ Заботкин назвал условие, при котором может начаться стагфляция
Запрет Пугачевой и Вайкуле в Латвии: список артистов растет — кто дальше?
ВС России накрыли мощным огнем два украинских порта
Два мирных жителя погибли в ходе ударов ВСУ по Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.