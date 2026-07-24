Россиянам продлили безвизовый въезд в одну страну до октября 2026 года

Россиянам продлили безвизовый въезд в одну страну до октября 2026 года Россияне и белорусы смогут находиться в Черногории без виз до 31 октября

Граждане России и Белоруссии смогут посещать Черногорию без виз до 31 октября 2026 года, сообщила пресс-служба правительства страны. Порядок въезда после 31 октября пока не определен.

Граждане Белоруссии и Российской Федерации могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич заявил, что Евросоюзу придется стать партнером России, если Москва заключит соглашение с Вашингтоном. По его словам, часть европейских стран отошла от линии, которой придерживаются Германия и Франция.

До этого эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявил, что Черногория сохранит популярность у туристов после введения визового режима. Он отметил, что снижение турпотока будет незначительным.