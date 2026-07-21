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21 июля 2026 в 15:08

В Черногории назвали условие партнерства России и Евросоюза

Кнежевич: ЕС придется признать Россию партнером в случае договоренностей с США

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Евросоюзу придется стать партнером России, если Москва заключит соглашение с Вашингтоном, сообщил ИС «Вести» депутат Скупщины Черногории, председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич. По его словам, часть европейских стран отошла от линии, которой придерживается Германия и Франция.

Я считаю, что, если между США и Россией будет достигнуто соглашение, завершенное мирным договором, Европейский союз будет вынужден принять этот договор и признать Россию партнером, — отметил Кнежевич.

По его словам, от политики европейских стран отошли Венгрия, Словакия и Италия. Еще одним подобным государством могла бы быть Румыния, «если бы не были украдены президентские выборы», рассказал парламентарий.

Ранее политолог Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru заявил: жители стран Евросоюза потеряли бдительность и не до конца оценивают риски, связанные с политикой их правительств в отношении Украины и России. Он констатировал, что правящие элиты на Западе используют безразличие граждан, чтобы продвигать свою военную повестку.

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