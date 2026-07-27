Мирный житель российского региона пострадал из-за атаки ВСУ

ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области, сообщили в местном оперштабе в МАКСе. В частности, дрон сдетонировал в Белгороде, в результате один человек пострадал. Украинская армия также атаковала села Никольское, Косилово и поселок Майский.

В Белгороде вследствие детонации беспилотника о землю мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказана помощь в городской больнице № 2 г. Белгорода, лечение продолжит в амбулаторных условиях. На месте атаки посечены фасад здания и навес коммерческого объекта, — сказано в сообщении.

Еще один дрон ударил по грузовому автомобилю в Никольском. Взрыв повредил его кабину. БПЛА также атаковали поселок Майский. В нем пострадали две грузовые машины.

Несколько дронов сдетонировали в селе Косилово. В результате были разбиты окна, повреждены кровля, фасад и входная группа административного здания предприятия.

Ранее Воздушно-космические силы России поразили украинские узлы управления беспилотниками в Харьковской области. Они находились в населенных пунктах Липцы и Александровка. Российские бойцы использовали для ударов корректируемые авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.