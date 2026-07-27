Страны Балтии продолжают придерживаться «культуры отмены» из-за использования русского языка, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Шолохов. Так он прокомментировал критику в адрес украинских артистов Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Насти Каменских после выступления с русскоязычными хитами на фестивале в Юрмале. Он назвал происходящее стремлением напакостить России.

Этот кретинизм [с критикой артистов за выступления на русском языке] уже бессмысленно комментировать. Сегодня в России происходят гораздо более важные события во всех смыслах. Бог им судья — людям, которые пытаются воевать с ветряными мельницами, забывая о своих собственных нуждах и о том, что есть другие задачи, кроме как хейтить певцов. Культура отмены продолжается. Уже тысячу раз сказано, кто при этом проигрывает. Наверное, это те, кто лишается доступа к культуре. Здравые умы уже давным-давно об этом говорят по всему миру, в том числе и в странах Балтии, где уже не знают, каким образом нагадить, — высказался Шолохов.

Ранее с Аллеи звезд в центре Киева пропали имена Потапа и Насти Каменских. Знаменитости, чьи звезды находятся в этом месте, входят в число известных деятелей культуры и искусства украинской столицы.