С Аллеи звезд в Киеве исчезли именные таблички Потапа и Насти Каменских

С Аллеи звезд в центре Киева исчезли именные таблички украинских артистов Потапа и Насти Каменских, сообщили местные паблики. Звезды исполнителей находились на Аллее звезд в украинской столице наряду с табличками других известных деятелей культуры и искусства.

Потап получил свою именную звезду в 2019 году. Ее установили к 20-летию его творческой деятельности. Табличка Насти Каменских появилась на Аллее звезд в октябре 2020 года.

Когда именно были убраны обе звезды, не уточняется. Также неизвестно, кто принял решение об их демонтаже и по какой причине таблички исчезли с Аллеи звезд.

В начале мая стало известно, что Потап и Настя Каменских объявили в своих соцсетях о разводе после семи лет брака. Их творческий союз длился около 20 лет. Певица уточнила, что не будет давать дополнительных комментариев по поводу расставания. Она также поблагодарила поклонников за поддержку и внимание.

До этого актриса Мария Миронова рассказала о многолетнем давлении, угрозах и эпизодах насилия со стороны бывшего мужа Андрея Сороки. Она пояснила, что конфликт с экс-супругом давно вышел за рамки обычного расставания.