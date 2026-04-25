«На почве жестокого избиения»: Миронова раскрыла жуткие детали развода

Актриса Мария Миронова в соцсетях рассказала о многолетнем давлении, угрозах и эпизодах насилия со стороны бывшего мужа Андрея Сороки. Она пояснила, что конфликт с экс-супругом давно вышел за рамки обычного расставания. По словам Мироновой, мужчина требовал забирать их сына Федора для встреч в неподходящих условиях и даже угрожал увезти ребенка к себе на родину.

Мой развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии бывшим мужем — Андреем Викторовичем — моего брата Алексея, в моем доме, в присутствии ребенка, в день его рождения, после чего была вызвана скорая помощь, — рассказала Миронова.

Актриса подчеркнула, что неоднократно пыталась сохранить контакт между отцом и сыном — позволяла встречаться и даже оставаться на ночь, чтобы ребенок чувствовал присутствие родителя. Однако, по ее утверждению, ситуация обострилась после инцидента, когда Сорока якобы избил ее брата прямо в доме актрисы — на глазах у ребенка. После этого у мальчика начались серьезные эмоциональные проблемы, включая приступы агрессии, которые фиксировали врачи.

