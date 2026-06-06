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06 июня 2026 в 22:49

Покинувший Украину депутат высказался о важности русского языка

Депутат Рады Дмитрук: русский язык должен занимать достойное место в мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Русский язык должен занимать достойное место в мире, заявил в своих социальных сетях депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования. По его словам, изучать его должны больше людей.

Я считаю, что русский язык должны знать больше людей. Русский язык должны изучать больше людей. Русский язык должен занимать достойное место в мире, — уточнил политик.

Парламентарий назвал недавний снос памятника Михаилу Булгакову в Киеве актом вандализма и подчеркнул, что те, кто борется с Пушкиным, Булгаковым и русским языком, находятся на стороне «бесов». При этом он обратил внимание на киевлянина, который прочитал отрывок из произведения Булгакова на месте демонтированного памятника, — это, по мнению Дмитрука, свидетельствует о том, что «зло еще не победило окончательно».

На Украине с 2014 года проводится курс на вытеснение русского языка, принят закон о госязыке, ограничивающий использование русского в публичной сфере. Кроме того, запрещены русскоязычные книги, фильмы, спектакли и изучение языка в школах.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заметил, что американские режиссеры намеренно изображают русских бандитами в своих фильмах из-за зависти к России. По его словам, подобное отношение к России складывалось веками. Его можно назвать проявлением русофобии.

Общество
Украина
русский язык
русофобы
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