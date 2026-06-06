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06 июня 2026 в 19:04

Михалков раскрыл главную причину русофобии в американском кино

Михалков: Голливуд намеренно изображает русских бандитами из-за зависти к России

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Американские режиссеры намеренно изображают русских бандитами в своих фильмах из-за зависти к России, заявил в авторской программе «Бесогон ТВ» председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», подобное отношение к России складывалось веками.

Это один из самых страшных мировых грехов — зависть. Мы имеем все, нам никто не нужен. И зависть, что это одна страна и один народ, который имеет все и столько, — высказался режиссер.

До этого сын Михалкова, актер и режиссер Артем Михалков рассказал, что отец всегда старался быть строгим в процессе воспитания. Продюсер также отметил, что его воспитывали в любви и уважении к Родине. Такие же ценности Михалков-младший старается передать и своим наследникам.

Ранее режиссер Эмир Кустурица заявил, что попытки Запада отменить русскую культуру обречены на провал, поскольку она является неотъемлемой частью европейской. Он добавил, что российская культура и наука делают РФ страной, которой больше нет в мире.

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