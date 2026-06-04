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04 июня 2026 в 17:20

«С кем-то нужно жестко»: Михалков поделился методами воспитания отца

Режиссер Артем Михалков заявил, что его отец старался быть строгим

Артем Михалков Артем Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Народный артист РСФСР Никита Михалков всегда старался быть строгим в процессе воспитания, рассказал на полях Петербургского международного экономического форума его сын, актер и режиссер Артем Михалков. Он выразил уверенность, что генетический код передается его детям. При этом Михалков подчеркнул важность индивидуального подхода к каждому ребенку, передает корреспондент NEWS.ru.

С кем-то можно жестко, нужно. А с кем-то, наоборот, надо словом и делом, — поделился сын именитого артиста.

Продюсер также отметил, что его воспитывали в уважении к Родине. Такие же ценности Михалков-младший старается передать и своим наследникам. Взросление детей, по его мнению, погружает в воспоминания собственного детства и юности и является интересным опытом переосмысления прожитых событий.

До этого Никита Михалков возмутился тем фактом, что музыка композитора Эдуарда Артемьева из его фильма «Автостоп» стала главной музыкальной темой сериала режиссера Сергея Урсуляка. Он заявил, что права на трек принадлежат его компании — «Студии ТРИТЭ».

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