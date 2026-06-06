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06 июня 2026 в 21:05

Степашин назвал главное качество возможного посредника между РФ и Западом

Степашин: человек с абсолютным авторитетом может стать посредником между РФ и ЕС

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Посредником в диалоге РФ и Запада может стать человек с абсолютным авторитетом, сказал РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он также оценил шансы стать посредником и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которого называл кандидатом на роль переговорщика.

Человек, который пользуется абсолютным авторитетом, — сказал Степашин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов заявил, что Европа пытается начать диалог с Россией из-за страха потерять свою политическую силу на фоне монополизации переговоров по Украине Соединенными Штатами. Так он прокомментировал сообщение, что Германия уже несколько недель вместе с европейскими союзниками обсуждала формат взаимодействия с РФ.

До этого сообщалось, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, то у Европейского союза начнутся тяжелые времена, в частности, и без того кризисная ситуация резко обострится.

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Запад
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