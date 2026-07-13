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13 июля 2026 в 07:26

В ЕС рассказали о возможном диалоге с Россией

«Известия»: ЕС не решил, в каком формате проводить диалог с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейский союз пока не определился с форматом возможного диалога с Россией, передают «Известия» со ссылкой на источники. В ЕС также не находятся на этапе запуска таких переговоров.

Европейский союз открыт к диалогу с Россией. Что касается формата, то никакого конкретного решения принято не было. Мы еще не находимся на этапе запуска таких переговоров, — сообщил источник.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе допускают вероятность того, что новые ограничения против Москвы не будут согласованы. 21-й пакет санкций хотели принять 13 июля. Отмечается, что представители стран — членов ЕС пытаются достичь соглашения, чтобы в понедельник, 13 июля, представить пакет министрам иностранных дел. При этом, как утверждается, самые жесткие меры могут быть существенно смягчены.

До этого Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против Россиии сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу Москве танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.

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