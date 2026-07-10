В ЕС заявили о рисках срыва новых санкций против России Euractiv: в Евросоюзе могут не одобрить новый пакет антироссийских санкций

В Евросоюзе допускают вероятность того, что новые ограничения против Москвы не будут согласованы, пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата евроблока. 21-й пакет санкций хотели принять 13 июля.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС <...> заявил, что переговоры продолжаются и что пакет все еще может не быть одобрен, — пишет издание.

Отмечается, что представители стран — членов ЕС пытаются достичь соглашения, чтобы в понедельник, 13 июля, представить пакет министрам иностранных дел. При этом, как утверждается, самые жесткие меры могут быть существенно смягчены.

Ранее Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу Москве танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что европейские санкции против российских детских центров — это демонстрация на весь мир своего скудоумия. Он сообщил, что ЕС не упускает возможности сделать какую-либо «мелкую пакость».