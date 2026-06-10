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10 июня 2026 в 16:38

Путин намекнул на «скудоумие» Европы из-за «мелкой пакости»

Путин: санкции ЕС против российских детских центров — это демонстрация скудоумия

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Европейские санкции против российских детских центров — это демонстрация на весь мир своего скудоумия, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, ЕС не упускает возможности сделать какую-либо «мелкую пакость».

С точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и в мире — это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость, — сказал глава государства.

Ранее под ограничения Евросоюза подпали Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ и севастопольское региональное отделение ДОСААФ. В список также вошли всероссийские детские центры «Алые паруса» в Евпатории и «Орленок» в Туапсе.

Также Путин призвал надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе необходимо действовать с максимальной ответственностью. По его словам, всего летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 млн 750 тыс. детей. Он добавил, что укрепление здоровья подрастающего поколения остается одним из общенациональных приоритетов, поскольку дети — будущее России.

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