Евросоюз внес в черный список 16 физлиц и семь организаций из России

Евросоюз внес в черный список 16 физлиц и семь организаций из России

Евросоюз внес в черный список 16 физических лиц и семь организаций из России, сообщили в совете сообщества. Под ограничения, в частности, подпали Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ и севастопольское региональное отделение ДОСААФ.

В список также попали всероссийские детские центры «Алые паруса» в Евпатории, «Орленок» в Туапсе и другие учреждения. Теперь европейским компаниям и общественным организациям запрещено поддерживать с этими юрлицами любые финансовые отношения. Их активы в банках ЕС (если их удастся обнаружить) подлежат заморозке.

Ранее Великобритания ввела ограничения против 85 лиц и организаций в рамках санкций против России. Предыдущий санкционный список Лондона обновлялся 5 мая. Санкции ввели против сотрудников российского Агентства социального проектирования, гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака, начальника Главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина.

До этого Лондон расширил санкции в отношении России, включив в черный список 10 физических лиц и восемь компаний, в том числе из Камеруна, Китая и Таиланда. При обнаружении в британских банках счетов компаний из санкционного списка они будут заморожены, а физическим лицам запретят въезд на территорию страны.