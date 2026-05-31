Армянские помидоры могут поехать в Европу за счет государства

Армения предварительно рассчитала субсидии экспорта сельхозтоваров в ЕС

Правительство Армении подготовило предварительные расчеты по субсидированию расходов армянских производителей сельскохозяйственной продукции в случае переориентирования экспорта с России на рынок Европейского союза, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян в интервью порталу Civilnet. Единственной оставшейся проблемой, по мнению чиновника, является логистика, которую страна готова взять на себя.

Единственный вопрос, который был поднят, — это субсидирование транспорта на несколько лет, субсидирование транспорта в сторону ЕС и, почему бы и нет, субсидирование таможенных пошлин <…>. На текущий момент предварительные расчеты уже на моем столе. По части бюджета: например, если цветы с этого момента субсидировать, то на это нам понадобится $5–5,5 (355–391 млн рублей. — NEWS.ru) до конца года, $3,4 млн (241 млн рублей. — NEWS.ru) — для помидоров, $3,5 млн (249 млн рублей. — NEWS.ru) — перцы, — сказал министр.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Содружество Независимых Государств не может оставить без внимания позицию Армении, которая сообщила о планах по евроинтеграции. По его словам, Ереван остается участником СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и активно пользуется преимуществами этого членства.

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен вступать в дискуссию по поводу членства в Евросоюзе и ЕАЭС и останется в составе организации до последнего. По его мнению, время делать выбор между двумя объединениями еще не настало.

