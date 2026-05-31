Россиянка пострадала в смертельном ДТП в Турции Посольство в Турции сообщило о россиянке, пострадавшей в ДТП с автобусом

Россиянка пострадала в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, сообщило посольство РФ в Telegram. Она госпитализирована. Пострадавшей оказывается необходимая консульская поддержка.

В результате ДТП в районе Сарайкей провинции Денизли пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся, в результате чего погибли 8 человек и 33 получили ранения. Пострадала гражданка России Байтемирова А. М. 30.12.2006 г. р., она была доставлена в больницу. Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что минимум восемь человек погибли, 46 пострадали в ДТП с туристическим автобусом на западе Турции. Пассажиры направлялись из Анкары в Чанаккале. Отмечается, что автобус по неизвестной причине вылетел с трассы и перевернулся, всех раненых доставили в больницы.

До этого в Бангкоке произошло ДТП с участием поезда, причиной стал автобус, застрявший на путях. Как заявил замминистра транспорта Таиланда Сирипонг Ангкасакулкиат, при столкновении погибли не менее восьми человек, еще несколько пострадали. Пожарные локализовали возгорание на месте аварии в течение нескольких минут, раненых доставили в больницы.