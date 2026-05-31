Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком на Урале

Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком на Урале Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком в Свердловской области, сообщила Госавтоинспекция региона в МАКСе. Авария произошла на 2-м км дороги «Подъезд к городу Нижние Серги».

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Из-за ДТП на трассе временно ввели реверсивное движение. Сотрудники ГАИ выясняют личности погибших.

Ранее стало известно, что сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП с участием маршрутки в Богородском городском округе. В результате аварии один пассажир автобуса погиб, восемь человек обратились за медпомощью.

До этого три человека стали жертвами аварии в Лазаревском районе Сочи. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе поселка Аше. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai на закруглении дороги не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым манипулятором.