В США ответили за заявление американского сенатора о России Подполковник Дэвис призвал к дипломатии после заявления сенатора Риша о России

Высказывания американского сенатора Джима Риша из-за якобы российского беспилотника в Румынии вызвали недоумение у подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. В своем аккаунте на Х он написал, что сейчас крайне важно сосредоточиться на серьезной дипломатии для снижения нарастающего напряжения.

Сейчас самое время подумать трезво и заняться серьезной дипломатией, чтобы оценить, можем ли мы снизить напряженность до того, как она усилится, и уже никто не будет в безопасности, — написал Дэвис.

БПЛА упал в ночь на 29 мая на 10-этажный жилой дом в центре румынского Галаца. Произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате взрыва женщина и ее ребенок из квартиры на 10-м этаже получили легкие ожоги и были госпитализированы. Эвакуированы примерно 70 жильцов.

Позже президент Румынии Никушор Дан на брифинге после заседания Высшего совета национальной обороны заявил, что страна закрывает генеральное консульство России в Констанце. Кроме того, генконсул РФ объявлен персоной нон грата. Решение принято на фоне инцидента с беспилотником в Галаце.