В Совфеде предположили, как Запад может избавиться от Зеленского Сенатор Кастюкевич: дело Ермака поможет Западу избавиться от Зеленского

Дело бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака должно скомпрометировать главу государства Владимира Зеленского, такое мнение высказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, которые передает ТАСС, впоследствии европейские страны могут избавиться от украинского лидера.

Зеленский всем надоел, и Запад решил от него тактично избавиться. Но так, чтобы в лучших традициях ЕС, не марая рук. Поэтому, с одной стороны, повалились коррупционные скандалы с окружением, он не мог не знать, с другой — дискредитирующие и громкие заявления на весь мир от бывшего пресс-секретаря Юлии [Мендель], — сказал Кастюкевич.

Сенатор также выразил надежду, что данный коррупционный скандал повлияет и на внутреннюю политику стран ЕС. Он не исключил, что если такие политики, как глава евродипломатии Кая Каллас, после столь громкого скандала продолжат игнорировать очевидные проблемы, то обычные граждане — европейцы, британцы и американцы, которым вновь покажут, на что расходуются их налоги, — вряд ли останутся безучастными. По мнению Кастюкевича, это не лучшим образом скажется на внутренней политике как Евросоюза, так и стран НАТО.

До этого Ермак, которому накануне было предъявлено обвинение по делу о коррупции, назвал его абсолютно безосновательным. Он связал произошедшее с публичным давлением на следствие.