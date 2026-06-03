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03 июня 2026 в 19:31

Глава АКPA назвал условие для отката России в 90-е

Глава АКРА Гусаков: РФ вернется в 1990-е без доверия между бизнесом и властью

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Если бы не было доверия между бизнесом, властью и населением, то Россия погрузилась бы в 1990-е, рассказал NEWS.ru глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков. По его словам, доверия никогда много не бывает и всегда хотелось бы, чтобы его стало больше.

Однако сейчас достаточный уровень доверия есть, иначе мы бы погрузились в конец 1980-х и в 1990-е, — отметил он в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, в 2022 году было принято необходимое экстренное решение о том, что компании вправе не раскрывать данные, которые считают санкционно чувствительными. 4 июля 2023-го появилось регулирование, где было детализировано, что обязательно и не обязательно для раскрытия, отметил Гусаков.

По словам главы АКРА, если говорить о долговых рынках, то рейтинговое агентство обладает полной информацией об эмитентах и на ее основе принимает решение об уровне рейтингов, на которые ориентируются банки и институциональные инвесторы.

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что американский бизнес пока не фиксирует ослабления санкционного давления на РФ. Он добавил, что такая ситуация сохраняется, несмотря на желание президента США Дональда Трампа улучшить двусторонние отношения.

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