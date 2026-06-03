Стало известно, сколько россиян готовы перенести отпуск ради экономии

Треть путешественников сознательно меняют даты поездки, чтобы сэкономить на авиабилетах, следует из результатов исследования сервиса «Купибилет», предоставленного NEWS.ru. Разница в цене между соседними днями может достигать 28% — в среднем это 25 тыс. рублей на человека туда-обратно. При этом 82% туристов достаточно сдвинуть отпуск всего на два-три дня.

Мы видим, что пользователи все чаще готовы подстраивать поездку под стоимость билетов, а не наоборот. При этом в большинстве случаев речь идет не о переносе отпуска на месяц, а о нескольких днях, — отмечают аналитики сервиса.

Чаще всего на гибкость идут при планировании зарубежных поездок — на них приходится 76% случаев переноса дат. По внутренним направлениям путешественники меняют планы реже (24%). Лишь 6% опрошенных готовы сдвинуть отпуск на месяц, 12% — на неделю, а 82% ограничиваются двумя-тремя днями. Эксперты подчеркивают: даже минимальная корректировка графика позволяет существенно сократить расходы на перелет, что особенно актуально на фоне сохраняющегося спроса на международные направления.

Ранее заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев рассказал, что туристу лучше всего взять с собой в заграничный отпуск сумму от $3 тыс. (217 тыс. рублей) до $5 тыс. (361 тыс. рублей). Он отметил, что максимальная сумма наличных, разрешенная для вывоза из РФ, составляет $10 тыс. (719 тыс. рублей).