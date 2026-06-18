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18 июня 2026 в 04:46

Россиян предупредили о новой схеме обмана с билетами на поезд

Эксперт Кучава: мошенники создают сайты с продажей служебных мест в поездах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники начали использовать новую схему обмана, связанную с продажей якобы дефицитных билетов на поезда, сообщил ТАСС эксперт «Народного фронта» Галактион Кучава. По его словам, злоумышленники создают сайты-двойники и каналы в мессенджерах, где предлагают приобрести места из так называемого резерва начальника поезда или проводников.

Сотрудники поездных бригад не имеют права продавать билеты в обход официальных касс, а легитимная покупка возможна только через официальный сайт перевозчика, его приложение или сертифицированные агентства с обязательной выдачей чека, — сказал Кучава.

Эксперт отметил, что после получения средств злоумышленники могут исчезнуть или отправить фальшивый билет для усыпления бдительности клиента. Он подчеркнул, что законная покупка билетов возможна только через официальные сервисы перевозчиков, приложения или сертифицированные агентства с выдачей чека.

Ранее сообщалось, что аферисты стали намеренно раскрывать свои схемы перед жертвами ради их вовлечения в совершение преступлений. Подобное признание используется как сильный дестабилизирующий фактор, лишающий человека способности здраво мыслить.

Общество
мошенники
билеты
поезда
аферисты
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