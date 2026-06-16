Мошенники начали разоблачать сами себя для новой аферы Мошенники начали специально разоблачать себя ради шантажа граждан

Телефонные и интернет-мошенники стали намеренно раскрывать свои схемы перед жертвами ради их вовлечения в совершение преступлений, сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин. В качестве примера он привел инцидент в Москве, где 65-летняя женщина доверилась фейковому сообщению от «руководителя» о проверке.

В итоге одной из таких афер жертва оформила кредит под залог недвижимости, продала квартиру и перевела аферистам 25 млн рублей через криптовалюту. После кражи сбережений преступники не прекращают общение, а переходят к фазе прямого психологического шантажа.

Потом жертве могут сказать очень простую фразу: «Мы тебя обманули, если хочешь, мы тебе вернем деньги, но за это нужно совершить более тяжкое преступление», — рассказал Васенин.

Подобное признание используется как сильный дестабилизирующий фактор, лишающий человека способности здраво мыслить. Доведенные до отчаяния граждане часто соглашаются на условия злоумышленников в надежде вернуть имущество. В полиции уточнили, что кураторы никогда не озвучивают противоправные требования, например поджоги зданий, напрямую. Любые опасные задания преподносятся жертвам в максимально завуалированном виде. Находясь в состоянии тяжелейшего стресса, обманутые люди поддаются на манипуляции и совершают непоправимые действия.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что блокировка спама и отключение доступа приложений к камере и микрофону смогут защитить россиян от мошенников. По его словам, преступники действуют непрерывно, ежедневно изобретая новые способы обмана доверчивых людей.