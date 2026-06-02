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02 июня 2026 в 21:05

Экономист объяснил, сколько нужно брать наличных в заграничный отпуск

Экономист Гареев посоветовал туристам брать в заграничный отпуск около $3 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Туристу лучше всего взять с собой в заграничный отпуск сумму от $3 тыс. (217 тыс. рублей) до $5 тыс. (361 тыс. рублей), сообщил NEWS.ru заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев. Он отметил, что максимальная сумма наличных, разрешенная для вывоза из РФ, составляет $10 тыс. (719 тыс. рублей).

Максимальная сумма наличных для вывоза составляет $10 тыс. на человека без специального разрешения. Практический совет — стоит брать с собой $3–5 тыс. Лучше везти их в разных местах хранения, то есть распределить по карманам и сумкам, — подчеркнул эксперт.

Гареев добавил, что в случае кражи денег за границей нужно немедленно обратиться в местную полицию за справкой. Затем — в консульство РФ для получения документов на возвращение средств.

Искать вора в иностранном государстве сложно, особенно в туристических локациях, — заключил он.

В свою очередь эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов порекомендовал не брать в поездку за рубеж крупные суммы наличных и по возможности использовать альтернативные способы оплаты. В частности, можно прибегать к банковским картам и оплате по QR-коду. По его мнению, наибольшие риски «потерять» деньги возникают в тех странах, где наблюдается сильный разрыв между уровнем жизни местных жителей и состоятельных туристов.

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