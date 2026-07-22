Эксперт FMCG-рынка ответил, кого затронет рост цен на кофе

Эксперт FMCG-рынка ответил, кого затронет рост цен на кофе Эксперт FMCG-рынка Анфиногенов: рост цен на кофе затронет премиум-клиентов

Рост цен на кофе затронет покупателей премиальной продукции, заявил 360.ru независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Он отметил, что урожайность падает из‑за климатических проблем — засух, наводнений и заморозков.

Средний и низкий ценовой сегмент не заметят этих ценовых колебаний, — заявил Анфиногенов.

Эксперт FMCG-рынка подчеркнул, что большинство производителей — небольшие фермерские хозяйства. По его словам, они не могут противостоять климатическим катаклизмам, таким как последствия Эль-Ниньо.

Ранее депутат Госдумы Юрий Григорьев заявил, что правительству следует заморозить цены на 10–15 социально значимых продуктов. Инициатива предполагает, что торговые сети получат компенсации от государства.