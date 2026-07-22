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22 июля 2026 в 15:56

Психолог объяснила, почему опасно щекотать ребенка

Психолог Рейнталь: щекотка чревата для ребенка головокружением и недержанием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Длительная щекотка, которая вызывает непрекращающийся смех более минуты, может обернуться для ребенка не только болью в лицевых мышцах, но и серьезными физиологическими последствиями, включая головокружение и даже недержание, заявила NEWS.ru семейный и детский психолог Галина Рейнталь. По ее словам, в такой ситуации несовершеннолетние часто продолжают смеяться не от радости, а потому что физически не могут остановить этот процесс и сказать взрослому «хватит».

Если смеяться без остановки больше минуты, последствия могут быть совсем не такими веселыми. Напрягаются лицевые мышцы вплоть до боли, появляется риск икоты, головокружения из-за гипервентиляции, а при слабых мышцах тазового дна даже возможно недержание. Как видите, смех не всегда полезен. Иногда его бывает слишком много. Особенно помните об этом, когда кто-то долго щекочет ребенка. В какой-то момент дети смеются уже не потому, что им весело, а потому, что просто не могут остановиться. Им может не хватать воздуха, становится больно, а сказать «хватит» у них физически не получается, — пояснила Рейнталь.

Ранее психолог-педагог Дарья Дугенцова заявила, что у детей дошкольного возраста могут возникать страхи, но они перестают быть нормой, когда мешают развитию. По ее словам, главными задачами ребенка являются познание мира и изучение различных видов взаимодействий и ситуаций.

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