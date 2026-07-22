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22 июля 2026 в 15:15

Володин призвал СМИ не выдумывать политоппозицию за рубежом

Володин: российские СМИ должны думать и заботиться о целостности России

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Отечественные средства массовой информации должны думать и заботиться о целостности Российской Федерации, заявил в ходе пленарного заседания председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, медиа не должны придумывать политическую оппозицию, которая находится за рубежом. Заседание транслировали на сайте российского парламента.

Время, в котором мы живем, особое. Мы должны думать о стране. И это долг не только депутатов, но и представителей четвертой власти. Представители СМИ также должны думать о Российской Федерации, заботиться о ее целостности и не придумывать политическую оппозицию, находящуюся за рубежом, — заявил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что в России работает свободная пресса и есть свобода слова. По его мнению, СМИ могут высказывать свою точку зрения. Володин заявил, что свободой слова не нужно злоупотреблять.

Ранее спикер парламента предложил Минобороны России провести военные сборы среди депутатов. Он выразил мнение, что парламентарии должны быть ближе к военным силам РФ.

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