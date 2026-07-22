В Думе предложили МО России проработать вопрос военных сборов для депутатов Володин предложил Минобороны РФ проработать вопрос военных сборов для депутатов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил Министерству обороны России проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов. Он выразил мнение, что политики должны быть ближе к вооруженным силам РФ. Трансляция заседания проходила на сайте российского парламента.

Надо министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем, — заявил Володин.

Председатель Думы подметил, что не все парламентарии проходили военную службу. По его мнению, депутат, который избирался и принимал решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев предположил, что на Украине отменят военные сборы после ухода от власти нынешнего лидера Владимира Зеленского. Эксперт рассказал, что все текущие указы о мобилизации не имеют законной силы.