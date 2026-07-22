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22 июля 2026 в 13:53

В Думе предложили МО России проработать вопрос военных сборов для депутатов

Володин предложил Минобороны РФ проработать вопрос военных сборов для депутатов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил Министерству обороны России проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов. Он выразил мнение, что политики должны быть ближе к вооруженным силам РФ. Трансляция заседания проходила на сайте российского парламента.

Надо министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем, — заявил Володин.

Председатель Думы подметил, что не все парламентарии проходили военную службу. По его мнению, депутат, который избирался и принимал решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев предположил, что на Украине отменят военные сборы после ухода от власти нынешнего лидера Владимира Зеленского. Эксперт рассказал, что все текущие указы о мобилизации не имеют законной силы.

Власть
Вячеслав Володин
Минобороны
военные сборы
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