Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 14:41

«Никчемные документы»: политолог о продлении военного сбора на Украине

Политолог Перенджиев: после ухода Зеленского на Украине отменят военный сбор

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Продленный на Украине военный сбор отменят после ухода в отставку президента страны Владимира Зеленского, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, все текущие указы, касающиеся мобилизационных мер, не имеют законной силы, поскольку подписаны нелегитимным главой государства.

Зеленский является незаконным президентом, нелегальным. Все его приказы и подписи де-факто недействительны. Их можно оспорить потом. Поэтому я полагаю, что бы там Зеленский сейчас ни подписывал, все будет отменено, когда его не будет у власти. Все это — никчемные документы. Я думаю, даже на Украине понимают, что этот режим ненадолго. Всем решениям Зеленского скоро придет конец. Не исключаю такого варианта, что будет изменена система, а Украина станет парламентской республикой. Главным будет председатель правительства, — сказал Перенджиев.

Ранее Зеленский подписал закон, продлевающий действие военного сбора на три года после отмены в стране военного положения. Документ входит в пакет обязательств перед Международным валютным фондом.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
президенты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.