«Никчемные документы»: политолог о продлении военного сбора на Украине

Продленный на Украине военный сбор отменят после ухода в отставку президента страны Владимира Зеленского, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, все текущие указы, касающиеся мобилизационных мер, не имеют законной силы, поскольку подписаны нелегитимным главой государства.

Зеленский является незаконным президентом, нелегальным. Все его приказы и подписи де-факто недействительны. Их можно оспорить потом. Поэтому я полагаю, что бы там Зеленский сейчас ни подписывал, все будет отменено, когда его не будет у власти. Все это — никчемные документы. Я думаю, даже на Украине понимают, что этот режим ненадолго. Всем решениям Зеленского скоро придет конец. Не исключаю такого варианта, что будет изменена система, а Украина станет парламентской республикой. Главным будет председатель правительства, — сказал Перенджиев.

Ранее Зеленский подписал закон, продлевающий действие военного сбора на три года после отмены в стране военного положения. Документ входит в пакет обязательств перед Международным валютным фондом.