Психиатр рассказала, чем может закончиться пребывание на жаре Психиатр Кунаковская: жара провоцирует агрессию и ухудшение памяти

Жара может вызывать у людей приступы агрессии и ухудшение памяти, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, при высоких температурах воздуха необходимо избегать излишней нагрузки на организм и применять охлаждающие устройства.

Жара оказывает заметное влияние на психику, часто недооцениваемое. Даже у здоровых людей в периоды аномально высоких температур наблюдаются когнитивные нарушения — ухудшаются внимание, память и скорость реакции. Количество ошибок в офисной работе или за рулем растет. Из-за активации симпатической нервной системы и физического дискомфорта снижается «порог терпения», наблюдается повышенная раздражительность и агрессия. Статистически в жару растет число бытовых конфликтов и уличных правонарушений, — поделилась Кунаковская.

Она подчеркнула, что в жару человек может испытывать тревогу и упадок сил, так как организм вынужден тратить энергию на охлаждение. Кроме того, по словам врача, высокая ночная температура способна вызывать хронический недосып. Специалист также отметила, что у людей с шизофренией, биполярным расстройством или деменцией могут возникнуть галлюцинации и спутанность сознания.

Важно сохранять нормальный водно-солевой баланс, снижать физическую и умственную нагрузку в пик температуры, использовать системы охлаждения, при тревоге или бессоннице не затягивать с обращением к врачу. Можно временно скорректировать дозы транквилизаторов или снотворных, но только по назначению. При хроническом психическом заболевании важно заранее обсудить со специалистом план действий на волну жары, — заключила Кунаковская.

Ранее врач общей практики Елена Павлова посоветовала водителям при тепловом ударе смачивать лицо и шею водой. Она также отметила, что для охлаждения тела нужно расстегнуть воротник, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.