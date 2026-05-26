Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 07:48

Находящегося на СВО мужа Блиновской обязали отдать 9 млн по двум искам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Приставы взыскивают с супруга блогера Елены Блиновской Алексея почти 9,1 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Эта сумма связана с несколькими исполнительными производствами, возбужденными против Алексея Блиновского.

В ноябре 2025 года и марте 2026 года на Блиновского открыли два производства. Они касаются взыскания 9,077 млн рублей по «иным взысканиям имущественного характера» на основании судебного приказа и исполнительного листа Арбитражного суда Москвы и судебного участка Ярославля.

В отношении супруга Блиновской также возбудили производство в связи с задолженностью по платежам за газ, тепло и электричество. Сумма этого долга составляет 14,8 тыс. рублей. Помимо этого, в августе 2024 года на активы Блиновского был наложен арест. Решение об аресте было вынесено судом в Красноярске.

Ранее финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина обжаловала решение об изъятии имущества блогера в пользу государства. Конфискация могла затронуть интересы кредиторов, чьи требования были внесены в реестр по делу о банкротстве.

Общество
Елена Блиновская
долги
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФСБ раскрыли программу НАТО по биологическому оружию
Глава ФСБ обвинил Запад в планах подорвать страны СНГ изнутри
«Прокси-силы»: Бортников предупредил о новой угрозе для Ирана
Бортников раскрыл хитрый план Британии против стран СНГ
Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась
Диетолог раскрыла неожиданную опасность привычки не завтракать
В ФСБ раскрыли детали ввоза взрывных устройств в Россию для терактов
В ФСБ раскрыли, как Украина стала главным оружейным рынком Европы
Немов назвал главную задачу гимнастов из РФ после возвращения флага и гимна
Политолог усмотрел связь между нападками ЕС на Белоруссию и Калининград
В Японии ответили на слухи о проблемах с поставками Tomahawk
Израиль провел секретные переговоры с предателем Палестины в ОАЭ
Испытанную в боевых условиях «Цитадель» впервые показали на форуме
Основатель «Аквариума» избавился от недвижимости в России
Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме
Россиянам раскрыли, как мошенники распространяют банковские трояны
Появились подробности пожара, унесшего жизни двух семей под Омском
Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей Су-35С
Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду
Адвокат раскрыл, может ли переписка в мессенджере стать уликой
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.