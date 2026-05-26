Находящегося на СВО мужа Блиновской обязали отдать 9 млн по двум искам

Приставы взыскивают с супруга блогера Елены Блиновской Алексея почти 9,1 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Эта сумма связана с несколькими исполнительными производствами, возбужденными против Алексея Блиновского.

В ноябре 2025 года и марте 2026 года на Блиновского открыли два производства. Они касаются взыскания 9,077 млн рублей по «иным взысканиям имущественного характера» на основании судебного приказа и исполнительного листа Арбитражного суда Москвы и судебного участка Ярославля.

В отношении супруга Блиновской также возбудили производство в связи с задолженностью по платежам за газ, тепло и электричество. Сумма этого долга составляет 14,8 тыс. рублей. Помимо этого, в августе 2024 года на активы Блиновского был наложен арест. Решение об аресте было вынесено судом в Красноярске.

Ранее финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина обжаловала решение об изъятии имущества блогера в пользу государства. Конфискация могла затронуть интересы кредиторов, чьи требования были внесены в реестр по делу о банкротстве.