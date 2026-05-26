В России создали двойную защиту зданий от атак беспилотников

Специалисты УрФУ совместно с коллегами из Москвы и Казани создали конструкции для двухуровневой защиты зданий от атак беспилотных летательных аппаратов в условиях плотной городской застройки, передает пресс-служба вуза. По словам соавтора работы, аспиранта кафедры промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости УрФУ Константина Адушкина, новая система может быть применена в том числе для объектов топливно-энергетического комплекса.

Мы разработали конструктивные решения, которые можно размещать как самостоятельно, так и в рамках комплексной защиты, в зависимости от задач заказчиков и компоновки объектов. В целом система рассчитана на объекты топливно-энергетического комплекса, но может применяться и для сооружений другого назначения разной геометрии, — отметил он.

Адушкин уточнил, что большинство созданных решений предназначено для защиты сооружений высотой до 10 метров, что соответствует четырехэтажному зданию. Для обеспечения гашения энергии удара и снижения поражающей способности взрывной ударной волны до требуемых значений по отношению к объекту защиты между защищаемым объектом и защитной сеткой поддерживается минимальное расстояние от четырех до восьми метров (в зависимости от класса БПЛА).

Утром 26 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и над Крымом.