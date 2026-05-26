26 мая 2026 в 08:18

Появились подробности пожара, унесшего жизни двух семей под Омском

Погибшие в пожаре в Омской области женщина и ее сын были в гостях у подруги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Женщина и ее сын, погибшие в пожаре в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области, были в гостях у подруги, сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, пожарных вызвали слишком поздно: спасатели прибыли на место ЧП, когда дом уже полностью был охвачен огнем.

Быстрому распространению пламени способствовала в том числе высокая пожарная нагрузка, уточнил информатор. Площадь пожара составила 67 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались 25 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что во время пожара погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери в возрасте двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Возбуждено уголовное дело. На месте пожара работает следственная группа, организованы осмотр дома и допросы соседей.

До этого крупный пожар произошел в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве. Из здания смогли самостоятельно эвакуироваться около 600 человек. Один человек пострадал, его госпитализировали. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

