Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 09:02

В ФСБ раскрыли детали ввоза взрывных устройств в Россию для терактов

ФСБ: Киев пытался ввезти более 500 взрывных устройств в Россию для терактов

Александр Бортников Александр Бортников Фото: kremlin.ru/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Подписывайтесь на нас в MAX

В начале года пресечена попытка ввоза Киевом более 500 взрывных устройств в РФ для терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ. По его словам, которые приводит ТАСС, итоги совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству говорят о масштабах угроз с территории Украины.

Так, в начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов, — отметил он.

Ранее сообщалось, что потенциальная диверсия с установкой мин на газовоз «Аррхениус» в порту Усть-Луги была предотвращена сотрудниками ФСБ. По мнению ветерана спецподразделения «Альфа» полковника запаса Сергея Гончарова, в организации этого акта могли участвовать западные партнеры. В частности, как уточнил эксперт, украинские спецслужбы могли разместить взрывчатку на борту судна.

Власть
ФСБ
Александр Бортников
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФСБ раскрыли программу НАТО по биологическому оружию
Глава ФСБ обвинил Запад в планах подорвать страны СНГ изнутри
«Прокси-силы»: Бортников предупредил о новой угрозе для Ирана
Бортников раскрыл хитрый план Британии против стран СНГ
Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась
Диетолог раскрыла неожиданную опасность привычки не завтракать
В ФСБ раскрыли детали ввоза взрывных устройств в Россию для терактов
В ФСБ раскрыли, как Украина стала главным оружейным рынком Европы
Немов назвал главную задачу гимнастов из РФ после возвращения флага и гимна
Политолог усмотрел связь между нападками ЕС на Белоруссию и Калининград
В Японии ответили на слухи о проблемах с поставками Tomahawk
Израиль провел секретные переговоры с предателем Палестины в ОАЭ
Испытанную в боевых условиях «Цитадель» впервые показали на форуме
Основатель «Аквариума» избавился от недвижимости в России
Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме
Россиянам раскрыли, как мошенники распространяют банковские трояны
Появились подробности пожара, унесшего жизни двух семей под Омском
Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей Су-35С
Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду
Адвокат раскрыл, может ли переписка в мессенджере стать уликой
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.