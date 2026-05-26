В ФСБ раскрыли детали ввоза взрывных устройств в Россию для терактов ФСБ: Киев пытался ввезти более 500 взрывных устройств в Россию для терактов

В начале года пресечена попытка ввоза Киевом более 500 взрывных устройств в РФ для терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ. По его словам, которые приводит ТАСС, итоги совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству говорят о масштабах угроз с территории Украины.

Так, в начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов, — отметил он.

Ранее сообщалось, что потенциальная диверсия с установкой мин на газовоз «Аррхениус» в порту Усть-Луги была предотвращена сотрудниками ФСБ. По мнению ветерана спецподразделения «Альфа» полковника запаса Сергея Гончарова, в организации этого акта могли участвовать западные партнеры. В частности, как уточнил эксперт, украинские спецслужбы могли разместить взрывчатку на борту судна.