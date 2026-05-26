Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 09:13

«Прокси-силы»: Бортников предупредил о новой угрозе для Ирана

Бортников: Запад пытается вовлечь боевиков из Сирии в войну против Ирана

Запуск крылатой ракеты ВС Ирана Запуск крылатой ракеты ВС Ирана Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил об угрозе вовлечения выходцев из стран СНГ, которые находятся в рядах боевиков в Сирии, в «прокси-силы» в войне против Ирана. По его словам, которые передает РИА Новости, западные спецслужбы не оставляют попыток привлечь боевиков-террористов к участию в конфликте с Тегераном.

Западные спецслужбы не оставляют попыток задействовать боевиков-террористов из Сирии в качестве «прокси-силы» в войне с Ираном. В их числе — выходцы из стран СНГ, воевавшие в составе «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), — подчеркнул руководитель ведомства.

Он добавил, что сейчас боевиков перебрасывают на территорию Ирака в специальные лагеря. Очевидно, что таких агентов-боевиков могут и будут использовать не только на Ближнем Востоке, но и в странах, откуда они туда прибыли, резюмировал глава ФСБ.

Ранее Бортников заявил, что Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. По его словам, опекаемый Западом Киев стал серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества.

Власть
Александр Бортников
СНГ
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФСБ раскрыли программу НАТО по биологическому оружию
Глава ФСБ обвинил Запад в планах подорвать страны СНГ изнутри
«Прокси-силы»: Бортников предупредил о новой угрозе для Ирана
Бортников раскрыл хитрый план Британии против стран СНГ
Путин заявил, что военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась
Диетолог раскрыла неожиданную опасность привычки не завтракать
В ФСБ раскрыли детали ввоза взрывных устройств в Россию для терактов
В ФСБ раскрыли, как Украина стала главным оружейным рынком Европы
Немов назвал главную задачу гимнастов из РФ после возвращения флага и гимна
Политолог усмотрел связь между нападками ЕС на Белоруссию и Калининград
В Японии ответили на слухи о проблемах с поставками Tomahawk
Израиль провел секретные переговоры с предателем Палестины в ОАЭ
Испытанную в боевых условиях «Цитадель» впервые показали на форуме
Основатель «Аквариума» избавился от недвижимости в России
Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме
Россиянам раскрыли, как мошенники распространяют банковские трояны
Появились подробности пожара, унесшего жизни двух семей под Омском
Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей Су-35С
Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду
Адвокат раскрыл, может ли переписка в мессенджере стать уликой
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.