«Прокси-силы»: Бортников предупредил о новой угрозе для Ирана Бортников: Запад пытается вовлечь боевиков из Сирии в войну против Ирана

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил об угрозе вовлечения выходцев из стран СНГ, которые находятся в рядах боевиков в Сирии, в «прокси-силы» в войне против Ирана. По его словам, которые передает РИА Новости, западные спецслужбы не оставляют попыток привлечь боевиков-террористов к участию в конфликте с Тегераном.

Западные спецслужбы не оставляют попыток задействовать боевиков-террористов из Сирии в качестве «прокси-силы» в войне с Ираном. В их числе — выходцы из стран СНГ, воевавшие в составе «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), — подчеркнул руководитель ведомства.

Он добавил, что сейчас боевиков перебрасывают на территорию Ирака в специальные лагеря. Очевидно, что таких агентов-боевиков могут и будут использовать не только на Ближнем Востоке, но и в странах, откуда они туда прибыли, резюмировал глава ФСБ.

Ранее Бортников заявил, что Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. По его словам, опекаемый Западом Киев стал серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества.