Врач назвала категорию людей, которые рискуют подавиться шашлыком

Терапевт Чернышова: люди с зубными протезами могут подавиться шашлыком

Люди, носящие зубные протезы, больше других рискуют подавиться шашлыком, сообщила врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, опасность угрожает тем, чьи протезы плохо подобраны и имеют дефекты. Искусственные зубы мешают чувствовать еду, подчеркнула терапевт.

Можно подавиться едой из-за плохо подобранных съемных протезов зубов. Они должны прочно сидеть и не беспокоить человека во время поедания шашлыков и рыбы. Люди с протезами хуже чувствуют еду и не могут так же качественно жевать, как другие, — сказала Чернышова.

Если в мясе или рыбе попадаются жилы и хрящики, которые никак не пережевываются, нужно аккуратно убрать эти куски изо рта и выбросить, отметила врач. Люди стесняются это делать, но лучше показаться невоспитанным, чем пострадать, добавила она.

Ранее стало известно, что жительница подмосковной деревни Кикино умерла во время поедания шашлыка. Находясь на отдыхе, 63-летняя пенсионерка, предположительно, подавилась куском мяса во время застолья. Женщина внезапно начала хрипеть и задыхаться, после чего очевидцы вызвали ей скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики не успели ее спасти.

Врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала, что при попадании инородного тела в дыхательные пути в первую очередь необходимо успокоиться и начать интенсивно кашлять. Подавлять позывы или пытаться достать застрявший предмет пальцами нельзя.

Вероника Филина-Коган
Анна Акимова
